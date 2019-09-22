專欄輪住嚟　闊別5季 愉園回來了！

闊別頂級聯賽五個球季後，愉園回來了！這也是我們首次參與超級聯賽，近五年前接手球隊後護級失敗的我，心情是由當初的失落，到如今帶領球隊重返正軌而好開心。

2015年初，我在球季中途臨危受命、接手愉園擔任主教練，目標是在甲組護級，最終未能成功而要降到乙組，當時我既失落又感到可惜﹗輾轉過後，我在愉園降到丙組的球季有機會管理球隊，由零開始重新組織領導層和教練團，加上車路士足球學校（香港）為我們提供優秀的青年球員，我們一年升一級終於在今季登陸超聯，必須感謝足主陳志實先生支持和信任。

香港足球予外界的印象是「老闆主導」，但「陳總」給予權力和自由度管好球隊，現在我們在超聯只是「新丁」，職業球隊運作也有別於我過往所認知，所以我都是邊做邊學，慶幸過程仍然順利。今季球隊首戰0比5負傑志，我並不介意這賽果，因為培養青年球員是我們的目標，次戰擊敗標準流浪更是理想的結果。

愉園陣中不少年輕球員，過往在車路士足校已接受我和愉園教練團成員指導，見證他們成長、有機會在職業足壇有所表現，我與教練團都感到欣慰和高興。

愉園足球隊

總監 潘文迪