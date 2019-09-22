金玟基：我要喺和富大埔史冊留名

今季轉投和富大埔的金玟基（Minki），年少時曾是南韓的明日之星，事業發展本一帆風順，惟因兵役耽誤2年光陰。退伍後出國尋找機會，就遇上「伯樂」馮凱文教練。「大頭文」對他的信任，甚至使Minki寧放棄家鄉球會的機會，飛越兩地之間2,001公里的距離，仍要與「馮Sir」再續師徒情，以報知遇之恩。

圖/文：黃雋謙

2002年夏天，南韓國家隊歷史性闖入世界盃4強，輝煌成就使無數Oppa對代表國家在綠茵場打拚產生無限憧憬，時年12歲的金玟基當然也不例外。憑着優越天賦，Minki躋身韓職蔚山現代青年軍，更是南韓U15至U17梯隊的常客。16歲那年，獲巴甲彭美拉斯相中，被邀到聖保羅受訓。

2013年，金玟基為蔚山海豚贏得國家聯賽冠軍，優秀表現亦令他獲得K2球會水原FC的青睞。正當他開始在水原FC站穩陣腳，與「大國腳」近在咫尺之際，Minki卻迎來每位韓國男子運動員的共同難關——服兵役。「我記得入軍隊之前感到好大壓力，唔知自己足球前景會變成點。」本身職業足球員的黃金時期為20至30歲之間，而Minki偏偏要在這關鍵時間要「退下火線」，加上入伍後軍務繁重，他直言猶如失去人生：「嗰陣甚至連波都唔想踢！」

退伍後，Minki輾轉效力過K3球隊坡州及平澤，可惜都未能助他追回錯失的機會，於是斷然決定外闖，在上季季中加盟港超球隊凱景，演出眼前一亮，尤其在聯賽對傑志射入世界波，令球迷留下深刻印象。然而，對於Minki來說效力凱景的最大得着不是入球，也不是助攻，而是遇上「伯樂」馮凱文教練：「喺南韓，教練同球員嘅關係好疏離。但嚟到香港之後，『馮Sir』除咗喺球技上指導我之外，仲會好似朋友咁相處，有時仲會請我食飯添。」

今年夏天Minki一心回國發展，當他身處祖家等待聘約之際，馮凱文竟親身前赴南韓，遊說金玟基隨他轉投和富大埔，一齊打江山。這份誠意和信任打動了Minki，驅使他心甘情願放棄南韓球會邀請，展開這趟「2,001公里報恩之旅」：「『馮Sir』清楚我嘅水平去到邊，仲幫我諗埋我足球事業嘅未來計劃，我相信佢可以幫我更上一層樓，所以決定跟佢嚟大埔。好多謝佢對我嘅認同，我要好好報答佢。」

這份情義，更令金玟基重新思考香港對他的意義：「之前覺得香港對我唔係咁重要，但自從喺到遇到我師傅，佢令我重拾對自己嘅信心。呢啲都令我意識到，原來香港呢個地方對我嘅意義係好大。」Minki還希望，未來可以一直追隨着「馮Sir」，效力大埔直至掛靴：「好期待可以同『馮Sir』一齊喺亞冠盃外圍賽中亮相，如果可以我好想喺大埔隊史上留下英名。」

●葡文流利 同森巴兵一拍即合

曾到巴西學法的金玟基，原來操得一口流利的葡文，這助他上季在凱景與羅拔、保羅等巴西球員打成一片，性格外向的Minki更經常捉弄隊友，「癲喪」程度令隊友們都怕怕：「我上年成日同域陀開玩笑，我好鍾意拍佢個光頭！」

雖然今季轉投了和富大埔，但隊中亦有辛祖、勞高和杜度等「森巴」球員，使他能更快融入球隊，突破語言障礙之餘更瞬間建立默契。第一輪聯賽大埔對富力R&F一仗，由Minki、勞高和辛祖組成的「三叉戟」，令富力防線大吃苦頭，這套組合或許成為「綠戰士」今季能否延續去季佳績的關鍵因素。

【金玟基檔案】

年齡：29 國籍：南韓

出生城市：京畿道水原市

位置：前鋒、翼鋒

青訓球會：蔚山現代、彭美拉斯

曾效力球會：蔚山海豚、水原FC、坡州市民、平澤市民、凱景