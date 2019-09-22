曼聯吞韋斯咸2蛋　慘到傷埋福仔！

曼聯賠了夫人又折兵，作客韋斯咸慘吞2蛋外，仲要有主力拉舒福特受傷離場！曼聯連盃賽2連勝後，一作客又現形，面對韋斯咸毫無辨法，福仔、哈利馬古尼、桑馬達等主力勁沉。韋斯咸輕輕鬆鬆上、下半場各入1球，當中包括艾朗加斯威爾嘅罰球世界波，以2:0殺敗紅魔鬼。

曼聯近期傷兵滿營，今仗雖有丹尼爾占士復出，但保羅普巴、安東尼馬迪爾、勞基梳爾都缺陣，前線只靠拉舒福特攻堅。紅魔鬼陣容天殘地缺，作客踢得辛苦，耶莫蘭高19分鐘禁區外施冷箭，過唔到迪基亞。1分鐘後曼聯有大好機會，福仔走空於左路長驅直進殺入禁區，但竟然帶得甩甩漏漏，最終被敵衞解圍。上半場曼聯陷於被動，全靠2名新仔頂住，雲比沙卡於閘位多次剷波時間勁準，丹尼爾占士亦一貫專注搏命，39分鐘麥克盧保有機會於禁區起腳，都被呢名威爾斯國腳飛身閘走個波。但正所謂久守必失，完半場前韋斯咸打開紀錄，菲臘比安達臣禁區頂第一時間妙傳，耶莫蘭高一擸橫跟手起左腳抽入遠柱，曼聯半場落後。

換邊後曼聯即有扳平機會，安達斯彭利拿右路沉底刮出，桑馬達趕到一射以為入硬，點知柱邊出界；57分鐘彭利拿畀靚波入禁區，桑馬達再細細撥橫，麥湯文尼近門一射又被接實。正當曼聯勢頭唔錯嘅時候，2分鐘後拉舒福特於冇人掂到之下自己拉傷，紅魔鬼慘失當家前鋒，蘇斯克查用連格入替。

曼聯之後仲有機會，68分鐘開出右路角球，哈利馬古尼頭槌被閂，佢跟手一抽被門將救出；78分鐘連格近射又被敵衞閂走皮球。83分鐘曼聯失多粒，艾朗加斯威爾主射25碼罰球，左腳彎過人牆近柱入網，最終紅魔鬼輸0:2完場。