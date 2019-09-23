利物浦拆車　英超6戰全勝

英超周日大戰，利物浦在歐聯失利後迅速振作起來，憑早段兩個入球，作客以2比1擊敗車路士，紅軍英超6戰保持全勝，繼續拋離曼城5分，在榜首一枝獨秀。

上周中歐聯不敵拿玻里，並未對紅軍士氣造成打擊，球員保持高昂戰意，作客史丹福橋球場照樣搶攻，開賽14分鐘紅軍在禁區頂博得罰球，穆罕默德沙拿後腳搓後，阿歷山大阿諾特勁射破網，利物浦領先1比0。

車路士曾有扳平機會，艾斯派古達送球入網，但翻看VAR後發現進攻期間美臣蒙特越位，入球判詐胡。30分鐘紅軍再靠死球擴大比數，安德魯羅拔臣左路開出罰球，羅拔圖法明奴頭槌攻門破網，利物浦領先2比0完半場。

下半場車路士不斷進攻，終在71分鐘憑尼高路簡迪一次個人表演殺入禁區勁射破網，追成1比2，車路士今仗攻勢甚多，13次射門可惜只得兩次中目標，攻門效力欠佳，末段更有譚美阿巴謙傷出，最後輸1比2完場。

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