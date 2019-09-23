豆腐防線又嚟料　阿仙奴靠美揚反殺維拉

阿仙奴條防線有幾頭腐，相信唔使多介紹，不過周日晚兵工廠卻在10人應戰兼兩度落後下，竟然3比2反殺阿士東維拉，取得近4仗聯賽首場勝利，過程都算神奇。

開賽20分鐘，維拉輕易撕破阿仙奴防線，約翰麥甘尼接應高波突破近門撞入領先1比0，完半場前阿仙奴再有右閘美蘭尼爾斯累積兩黃見紅被逐，10人應戰陷於劣勢。

下半場59分鐘古安杜斯博得12碼，尼高拉斯比比主射12碼建功，取得聯賽開齋入球，但1分鐘後維拉反擊，基亞利殊左路引球如入無人之境，成功扭過多人後橫傳予韋斯利摩拉斯撞射破網，維拉領先2比1。

不過維拉後防都唔係好得去邊，阿仙奴末段絕地反擊，81分鐘哥林張伯斯底線出波失敗，但皮球反彈後再落喺佢腳下，佢隨即隨定門前一彈入網追成2比2；3分鐘後奧巴美揚禁區頂主射罰球一射破網，終於為阿仙奴完成反勝壯舉，全取3分。

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