砌低西維爾　不過皇馬仲未係榜首

上周中歐聯失利嘅皇家馬德里，返到西甲總算做番齣好戲，周日作客原本排榜首嘅西維爾，憑賓施馬下半場一錘定音，以1比0贏波全取3分，不過睇番聯賽榜，皇馬現時僅排第2，排榜首嘅係畢爾包。

皇馬在歐聯首仗慘吞巴黎聖日耳門3蛋，對方仲要讓足車馬炮，尼馬、基利安麥巴比同卡雲尼全部冇出，輸得咁慘自然壓力山大，返聯賽作客西維爾球員都打醒精神，至少改善咗大意失波嘅毛病，對方9射0中。

戰至下半場64分鐘，加里夫巴利右路質直線，丹尼爾卡華積接應落底線傳中，賓施馬門前把握機會頭槌破網，皇馬領先1比0；87分鐘查維亞靴南迪斯攻破皇馬大門，但越位在先食詐胡，皇馬保住1比0勝局至完場。

皇馬擊敗西維爾後，西甲榜前6形勢混亂，前6名球隊順序係畢爾包、皇馬、CF格蘭納達、皇家蘇斯達、西維爾、馬體會，至於上屆盟主巴塞排第8。

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