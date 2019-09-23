【有片】愈鬧愈堅！尼馬神龍擺尾3分波

真係吹佢唔脹，自從尼馬轉會失敗，喺巴黎聖耳門由上至下都神憎鬼厭，球迷每次見佢都柴台掟雜物，但咁又點，繼上周倒掛絕殺後，今輪法甲佢又入超級金球喇！周日PSG作客里昂，尼馬完場前3分鐘「神龍擺尾」1扭3再抽射死角，巴黎贏1比0完場，吹咩。

踢到87分鐘，當時仲係0比0，馬高華拉堤左路禁區角送交中路嘅迪馬利亞，後者第一時間撞個波畀禁區內嘅尼馬，呢位巴西王牌在3名後衞包圍下，右腳控兩控，再扭過面前嘅堅尼迪迪，落地伸盡左腳抽射右邊地波死角入網。

由於得罪球會上下，巴黎球迷在比賽期間均有向尼馬柴台及掟嘢，至於尼馬早前都講過，大不了當自己作客比賽，完全無視球迷不滿，然而當佢連續兩場交出絕殺靚波後，球迷都唔孤寒送上掌聲，背叛還背叛，入波就係入波，一單還一單，愛恨分明真球迷。

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