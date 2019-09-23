【德甲】賀芬咸雙失難抗狼堡

星期一晚有德甲獨腳戲，禾夫斯堡主場對賀芬咸，禾堡聯賽仲保持不敗之身，上周中亦成德甲唯一一隊喺今輪歐霸贏出球隊，現時狀態同士氣都處高峰。

禾堡今季踢法簡單直接，球員快速奔跑配合做得好，全隊畀人印象實而不華，箭頭韋格賀斯亦相當高效，有身高有控球把握力亦強。

賀芬咸今季嚴重失血，三線重心包括尼高舒侯斯、迪米亞巴爾同祖連頓走晒，首席射手卡拉馬歷長抖，最慘係功勳主帥拿高斯文，轉投萊比錫後球隊失去靈魂。

賀芬咸今季攻守大幅削弱，前線4戰僅入3球德甲最差，球隊既欠質素亦冇狀態，啱啱主場畀弗賴堡大炒完，作客去到禾堡都凶多吉少。

名家：蘇斯黑柴

直播表

周一8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周二2:30am 德甲 禾夫斯堡 Vs 賀芬咸

Now 670、Fox +；有線651、611台

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