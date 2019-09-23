孖寶合體！乒乓 x 湊仔係一門高學問

李靜和高禮澤這對乒乓男雙組合，2004年在雅典奧運贏得雙打銀牌，為香港歷史性添上第2面奧運獎牌，昂然踏上頒獎台一刻畫面至今仍歷歷在目。時光荏苒15載，「李高」如今已執起教鞭，在教育下一代球手的過程中兩者獲益匪淺，心得足以讓他們撰寫一部「湊仔經」 。

■文：黃雋謙 ■場地提供：金記冰室

做教練滿足感更大

回想上一次聚頭進餐可能已是數年之前，難得趁接受本報專訪的機會，在茶餐廳暢敍一番，李靜和高禮澤均稱機會難得。昔日的李靜性格火爆，經常在場館內激情咆哮；如今「靜哥」已成香港女子隊主教練，負責帶領杜凱琹、李皓晴等女將征戰乒乓賽場。他指出，這幾年教導女球手的經驗，使他待人處事的態度也軟化了：「依家內斂咗，始終對女仔要溫柔啲，唔可以咁惡。」即使「靜哥」把火敵不過美人，但其實他對乒乓球的熱愛並沒有退卻，依然像昔日火一般灼熱：「火點都會有，點都熄唔到，因我對乒乓波嘅喜愛太大啦！」他笑稱，曾有想過與老拍檔高禮澤復出球壇一搔雙手之癢，不過想真點還是覺得諗多咗：「運動要身體，你睇我哋依家肥屍大隻，點跑？」

現正執教大專校隊的高禮澤認為，教導年輕球員要以另一套方式進行：「我哋以前打波係咁攻，但教導球員唔可以用呢種心態。做教練有時要鬧有時要氹，一切要掌握得好，輸波唔好鬧；贏咗波都唔好太誇讚，否則球員就會驕傲。」「澤哥」說明的便是所有教練都務求達到的境界——剛柔並濟，他亦承認自己與最高層次尚有一段距離，不過卻十分享受這個作育英才的身份：「做教練嘅滿足感大啲，因為難度高，比起只需要處理自己嘅問題更多。但如果自己教出嚟嘅球員攞到好成績，比自己打得好更開心。」

盡力做好最安慰

兩位乒乓名將對「教人哋個仔」滿有心得，又豈會想到他們對教導愛兒愛女大感困惑？育有一子一女的高禮澤更坦言，寧願將指導親兒打波重責委託他人：「自己仔女好難教，因為教嘅時候會比較忟憎，可能會更執着點解佢哋做唔到。」為了不讓兒女因「名將之後」的身份而倍加壓力，「澤哥」甚至連他們的比賽也盡量避席，以免影響他們的發揮。說到底，都是出於「澤哥」愛子之心：「唔強求佢哋一定做到成績，最緊要開心，可以透過乒乓波磨練鬥志。」

作為兩女之父的李靜則笑言，受壓的不是兩位愛女，而是自己：「佢哋壓力一定冇，我就好大壓力，因為佢哋唔打乒乓波，冇人繼承我衣鉢呀！」不過，「靜哥」解釋不論孩子專注哪方面，只要不偷懶盡力而為的話，他便大感安慰。

出戰奧運心態最重要

距離2020東京奧運開幕之日尚有不夠1年時間，兩位曾替香港創下歷史的乒乓名宿，大談起當年征戰奧運的深刻回憶。「去到奧運最重要唔係技術，係心態。記得04年去到雅典嘅訓練場，十幾個人係冇一個識笑，因為去到場地會感受到壓力好大。所以奧運入面，技術好未必贏到，反而邊個心態調整到先係贏家。」高禮澤以過來人經驗解釋。現時，幾位現役香港隊成員包括黃鎮廷、何鈞傑、杜凱琹、李皓晴等，都正為爭取東京奧運資格而奮鬥，其中林兆恒夥拍吳栢男，以及黃鎮廷配搭杜凱琹，更剛在印尼亞錦賽中為港隊增添兩面銅牌，顯示香港乒乓球手實力足與外國強手較勁。李靜亦以前輩身份寄語一眾後起之秀，要努力為香港在國際最高舞台上爭取佳績：「要記住一句說話：精神永不言敗！」

．高禮澤．

年齡：43歲

獎牌紀錄：

2004年雅典奧運男雙銀牌

2006年世錦賽男團銅牌

2006年多哈亞運男雙金牌

2007年世錦賽男雙銅牌

2008年世錦賽男團銅牌

現職：大專校隊主教練

．李靜．

年齡：44歲

獎牌紀錄：

2004年雅典奧運男雙銀牌

2006年世錦賽男團銅牌

2006年多哈亞運男雙金牌

2006年多哈亞運男單銅牌

2007年世錦賽男雙銅牌

現職：香港女子隊主教練