英超醜聞！紅軍要賠100萬鎊畀曼城　

《泰晤士報》爆出英超驚天醜聞！2013年曼城個球探資料庫畀利物浦員工入侵，為咗息事寧人，利物浦向曼城賠償咗100萬鎊。

《泰晤士報》記者Martyn Ziegler同Matt Dickinson報道，曼城喺2013年6月宣稱被黑客入侵球會電腦系統，仲聘請黑客專家追查賬號同IP地址。曼城事後透露，內部資料庫遭受一名由2012年6月到2013年2月，曾喺球會工作咗8個月嘅球探非法入侵，有關行徑嚴重違犯英超聯賽會規定。

原來喺1年前，有3名前曼城球探過檔利物浦，當中兩人被曼城指控涉嫌曾經數百次進入球會以Scout7系統為基礎嘅資料庫。呢3位仁兄分別係現任利物浦體育總監米高愛華士、負責簽球員嘅主管法路斯，同埋贊助及足球合作夥伴關係經理獲特，佢仲做過利物浦西、葡地區嘅球探經理添。

據報前任利物浦總裁、現任董事局成員伊恩艾爾，負責處理同曼城交涉。「紅軍」同3名涉案人士並冇承認違規同責任，指控佢哋嘅文件亦冇提交上法庭，不過利物浦為呢件事賠咗100萬英鎊畀曼城，明顯係私了就算。當時曼城為免畀利物浦介入，嗱嗱臨由薩克達簽入費蘭甸奴、由西維爾羅致拿華斯，原來就同呢件事有關。

「藍月亮」主帥哥迪奧拿前晚喺8比0打爆屈福特之後，都畀人問到呢件事。佢就咁答：「呢個時代已經冇乜嘢秘密可言咯，看看美國同俄羅斯，甚至全世界發生嘅呢啲事。大家都知道，依家已經冇乜嘢秘密。 如果你想保密，你就唔能夠喺手機或者其他設備告訴任何朋友，家陣乜都可能發生。我唔知道利物浦發生咗啲乜，你哋要去問佢哋。單嘢係2013年嘅，我當時唔喺度，我乜都唔知道。我唔想發表任何評論，而且下次唔會再使用網絡嘞。」

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