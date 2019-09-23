港超聯　又愛回家？林學曦跟番「立立」

由東方龍獅外借至標準流浪至球季結束的前鋒球員林學曦，周一（23日）早上出席流浪操練，「學曦」事後表示，希望藉今次外借能在母會流浪重新證明自己。

林學曦在流浪出道，效力期間奪得過2屆足球明星選舉「最佳年青球員」獎項，出色表現令他獲印尼球會佩斯查賞識並外借半季。回流後輾轉間加盟南華及東方龍獅，惟這幾年因隊內位置競爭激烈，而沒有獲得太多出場機會。

今次能以外借形式重投母會流浪，「學曦」坦言希望重新證明自己：「呢幾年浮浮沉沉，喺大球會上陣機會少，冇咩機會去證明，惟有返番嚟多啲機會出場，做番好啲，首先係希望幫到球隊護級。」他指，事前是自己主動聯絡流浪行政總裁李輝立（Philip），詢問可否重返流浪，他十分感謝Philip很快便答應請求。

至於標準流浪行政總裁李輝立稱，對林學曦主動聯絡流浪尋求上陣機會感相當欣慰：「佢見球隊成績唔好就返嚟搵我，佢搵得我就顯示佢好想有機會踢。好似佢、基藍馬、杜馬思咁，見個球會成績欠佳就主動叫返嚟想幫母會手，係搞波咁耐以嚟叫做有啲欣慰囉。」他亦很感謝友會東方龍獅的支持，能慷慨借出「學曦」助流浪改善現況：「總之感謝東方老闆支持，堅Sir（東方主教練李志堅）又咁有量度，見『學曦』有心想返番流浪，好快就放人。」Philip透露，林學曦最快會在周六（28日）對香港飛馬的聯賽賽事中上陣，而周二（24日）的菁英盃賽事，因外借條款限制他將會避席。