【有片】曼聯真正禍根！怒叫鍾斯收聲

曼聯英超又輸一場，作客韋斯咸清脆吞2蛋，過程毫無還手之力，唔只睇到球迷擰晒頭，連球員都忍唔住多多意見，搞到曼聯執行副主席艾活華特都躁埋，唔客氣叫收聲！曼聯全場冇腳好波，中堅菲爾鍾斯於觀眾席上發牢騷，艾活華特好大官威，擰轉頭直接叫佢咪再講嘢，紅魔鬼陣中氣氛堅好極有限。

曼聯連盃賽連贏2場後，諗住作客「錘仔幫」有機會3連勝，點知於傷兵眾多下完全唔夠砌，韋斯咸輕輕鬆鬆，憑耶莫蘭高於半場前左腳怒射得手，完場前更由艾朗加斯威爾左腳射個罰球世界波贏2:0，曼聯上下都睇到好冇癮。

當耶莫蘭高打開紀錄後，當地電視台畫面去到觀眾席，睇到中堅菲爾鍾斯同後備門將李爾格蘭並排而坐，鍾斯見到隊波唔對路，口噏噏講勁多嘢，從神情睇到佢係好勞氣，明顯係對班波勁唔滿意。坐喺佢前面嘅艾活華特聽到眉頭皺晒，開頭都由得佢講，但最後都忍唔住轉身怒叫鍾斯收聲，鍾斯當然勁冇癮。

曼聯開季2勝2和2負，完全打唔出勁旅水準，賽後好多球迷都於網上插爆紅魔鬼，除咗叫蘇斯克查落台外，唔少都希望艾活華特躝屍。自2012年升上高層主理轉會事宜後，尹戈爾同摩連奴都曾公開力數艾活華特係搞禍曼聯嘅黑手，話佢只係個生意人，對足球一竅不通，於轉會上做咗好多錯誤決定，嚴重影響領隊執教球隊。部份曼迷更認為，一日有艾活華特喺度，紅魔鬼都冇運行，今次佢當眾無禮斥責曼聯球員，肯定又招負皮。

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