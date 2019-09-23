港超聯　基藍馬：回家真好　絕對唔係為錢

早前重投標準流浪的喀麥隆裔中堅基藍馬，周一（23日）出席球會操練後交代當初的加盟原由。另外，行政總裁李輝立（Philip）披露，球隊正物色新外援，以取代近期表現欠佳的外援前鋒。

非裔港將基藍馬認為重投流浪有如「回家」的感覺：「2007年我嚟香港第一間加盟嘅球會就係流浪，所以感覺好似返屋企咁。我知呢幾年我唔係太多出場機會，但我返嚟就係想畀人睇到，我仲係當年未外流嗰個基藍馬，我相信呢個會係一個好好嘅決定。」「Kiki」之前曾效力中超球隊天津權健，如今回流香港，他所賺取的薪金理應「大跌價」，但基藍馬坦言回歸流浪絕對不為錢：「雖然我喺中國嘅球會賺到好多錢，但正係因為香港我先有機會上到去，今次返嚟流浪絕對唔係為咗錢。只係因為我仲鍾意足球，想繼續踢波，依家只係想回報母會同香港足球。」

另外，基藍馬表示季初曾跟隨上屆效力的球會和富大埔操練，但跟操2星期後與球會仍未能達成共識，最終不歡而散。如今能重投標準流浪，他直言只想向前看，希望在周二（24日）菁英盃和未來賽事中證明給別人看，他還是有本事的。

除此之外，流浪CEO李輝立透露，球會現時正從外國物色新外援：「打幾場波之後，我哋都發覺前面欠缺一個數糊人物。所以我哋希望喺轉會窗關之前，喺外國搵到個有級數嘅前鋒。」有消息指甲組球會北區正打算，從流浪借入其中一位阿根廷球員，Philip承認消息屬實：「北區同我哋老闆好熟，我哋見佢哋成績麻麻，所以幫到就幫，會借一個球員畀佢。」