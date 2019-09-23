【有片】維護蘇B！里奧當街同曼迷嘈

曼聯目前形勢不妙，開季僅錄得2勝2和2負劣績，魔迷當然睇到躁，矛頭當然直指領隊蘇斯克查。今輪輸波之後，「曼聯球迷頻道」嘅一班魔迷，就同有入場睇波嘅名宿里奧費迪南展開激烈爭辯，里奧情緒激動，怒問曼迷係咪想個個星期換領隊先心息，場面火爆。

曼聯又輸1場，球迷以至球隊上下冇一個有好心情，唔少曼迷都認為蘇斯克查已經冇晒計、見晒底，覺得佢再非率領愛隊嘅合適人選，故於現場高唱「蘇B落台」歌曲；到完場後「球迷頻道」巧遇亦都有入場嘅里奧，「球迷頻道」訪問里奧過程中，雙方鬧到面紅耳熱。

喺片段當中里奧表示：「大佬呀，你哋其實想點？想蘇斯克查走？點解要咁做？點解呀！你哋係咪想每個星期換領隊？係咪個個都係咁諗？2個星期前，我睇唔到會有呢個情況出現，咁樣唔掂呀。有時你哋都要畀啲時間，等事情慢慢發展。」

之後里奧於Twitter出Post：「曼聯今戰的確表現麻麻，成班波都好攰咁，拉舒福特受傷真係雪上加霜。韋斯咸今仗值得勝出，有始至終於各方面都踢得好過曼聯。」

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