【東體爭議】錯用福仔　曼聯有排衰

今夏用咗超過1.5億鎊買人，雖然絕大多數球評家，都認為曼聯未係時候挑戰曼城同利物浦，但斷估唔到紅魔鬼開季戰績、表現咁曳。曼聯踢咗6場英超，只係入咗8球，同一輪曼城1場聯賽已經入咗呢個數字。最大鑊係8球當中2球來自12碼、4球來自第1場對車路士，紅魔鬼依家根本做唔到生波，就算拉舒福特下1場就傷愈，曼聯黑暗時期有排都未過。

曼聯今夏着力改善後防，其中雲比沙卡係對辦嘅，對韋斯咸一役佢至少3次飛身剷走對方翼鋒腳下球，演出長期穩定。但哈利馬古尼雖貴為全球最高身價後衞，轉身速度慢，加上拍檔域陀連迪路夫應付高波能力嚴重不足，以馬古尼經驗、實力，好難孭得起成條防線。

但曼聯最大鑊係攻力問題。蘇斯克查今夏賣走盧卡古、借走阿歷斯山齊士，搵拉舒福特做當家前鋒，畀佢打正箭頭，希望利用佢同安東尼馬迪爾嘅速度去做成威脅。但查實蘇帥一開始已經諗錯咗，福仔的確有速度，但佢根本並非打箭頭才料，其把握力不足，絕對不足以擔起曼聯攻擊線。

對韋斯咸福仔拉傷大腿，估計起碼要抖2周，下輪英超主場對阿仙奴，馬迪爾或者可以復出，但究竟邊個幫到佢呢？靠2019年仲係零入球、零助攻嘅連格？仲喺學習階段嘅丹尼爾占士？抑或係牛奶仔格連活特？相信蘇帥都未必即時諗到答案。蘇帥最錯就係，預備畀盧卡古離隊時，應該要先買入1個具級數嘅強力前鋒，但依家一切已經太遲。

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