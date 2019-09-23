攬炒！基沙文轉會違規巴塞有排煩

巴塞隆拿呢勻肯定會由「地上最強」變成「地上最煩」！因為西班牙最早披露基沙文團隊同巴塞之間往來電郵被馬體會截獲嘅《世界報》，又爆出早喺今年3月，巴塞方面已經同基沙文律師討論一筆1400萬歐元簽字費，證明佢哋有違約行為。

所謂冇鬼唔死得人，呢單咁秘密嘅嘢公諸於世，原因係呢筆錢本來講好由基沙文身邊4方人士之間瓜分，點知其中一方被踢飛，導致懷恨在心，將電郵內容公開。成件事係咁嘅，分錢團隊本來包括基沙文姐姐同爸爸，佢哋係以基沙文經理人名義出現，以前基沙文個經理人係Iñaki Ibáñez，但當基沙文開始同巴塞接觸，基家就炒咗Ibáñez。其餘仲有基沙文律師Sevan Karian，佢係基沙文家族親信，以及曾經喺2018年負責基沙文同巴塞接洽嘅法國籍代理人，同埋一名長駐巴塞羅那、同基沙文私人關係良好嘅律師。

誰不知傾到七七八八嗰陣，先係嗰位巴塞羅那律師獅子開大口，要求獨佔1400萬歐元簽字費嘅一半，4方面發生內訌，但係到咗最後，基沙文家族居然係將法國籍代理人踢出局，諗住少隻香爐少隻鬼，分多啲，不過就激嬲咗個法國佬，將郵件洩露畀馬體會，大家一拍兩散，等巴塞、基沙文一齊收律師信。

巴塞開季戰績唔理想，班擁躉已經貓刮咁嘈，尼馬回巢單嘢又一鑊泡，依家基沙文違規轉會仲斷正，真係「地上最煩」！

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