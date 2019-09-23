菁英盃　標準流浪挑戰東方龍獅

「菁英盃」今晚8時假旺角大球場上演A組揭幕戰，由不乏年輕球員的標準流浪挑戰東方龍獅。標準流浪雖有較多U22適齡球員，但教練團強調球員需要交出表現，才能夠真正把握這方面的優勢。至於開季兩連勝的東方龍獅，主帥李志堅認為球隊在傷患困擾下無法「夫添」出戰，實力尚未能見真章，期望未來能有更佳演出！

堅Sir：兩連勝但未見真章

東方龍獅開季於聯賽先後擊敗佳聯元朗及富力R&F，李志堅認為球員的爭勝決心值得一讚︰「目前只係踢咗兩場波，球隊有好多主力都未出，不過第一場對元朗，都見到球員有決心。去到今場菁英盃情況有啲唔同，要派3名年輕球員落場，可能要之後聯賽對大埔，先真正顯示到球隊真正實力。」對於東方龍獅只得陳靜謙、茹子楠、播磨浩謙及王力威4名U22本地球員，「堅Sir」承認調配上變動較少，但強調不希望揠苗助長，提升可能未達水平的球員上一隊。

一向以培訓年輕球員為宗旨的標準流浪有9名U22球員在陣，包括擁有港超經驗的彭林林、潘柏安、黃本煒及鍾昇霖等。流浪首輪聯賽作客不敵冠忠南區後，上仗主場迎戰另一支升班隊伍愉園，則在連番攻門失機下以0比1僅敗，球隊教練團認為球員上仗於戰術執行方面明顯有進步，不過未能好好控制球賽成為輸波關鍵，加上有一個明顯的12碼未被判罰，最終全失3分。教練團又表示，球隊常規正選雖有較多年輕球員，但始終要他們落場時交出表現，才可以將其化為優勢。■圖/文：何彥霆