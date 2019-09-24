曼聯致球迷公開信　一個目標笑死人

英超老牌勁旅曼聯近年戰績持續下滑，今季跌勢依然未止，日前佢哋作客韋斯咸又淨吞兩蛋，家陣踢咗6輪，以6戰得8分排第8，已經落後「一哥」利物浦10分。對於「紅魔鬼」球迷嘅不滿，曼聯高層近日發出一封公開信畀球迷，其中一點係話曼聯仍然係致力以最高水平去爭取冠軍，而相比起喺商業上嘅成功，球會係更重視球隊贏輸，唔知大家認唔認同佢哋所講呢？

曼聯封公開信係咁嘅：「曼聯所有人，從老闆到員工，都致力於以最好表現贏得獎盃。為咗呢個目標，我哋喺比賽陣容上使咗大量資金，並會繼續投入。同時，我哋嘅青訓成果都令人欣喜，呢個係我哋過去5年來喺呢個領域嘅成果。雖然我哋嘅商業運作有助於球會喺以上兩個領域上持續投入，但球隊肯定喺場上贏波先係最重要。」

之後仲有補充：「我哋唔係根據球員嘅商業價值去簽約，而且我哋近幾年喺球探部門使咗好多錢，依家成個系統比起四、五年前好得多。我哋今夏簽入嘅球員已經證明咗佢哋價值，未來都會繼續為陣容補強。至於轉會預算，我哋已經喺呢方面投入好多，未來都會繼續。」講就好聽，但依家曼聯踢成咁，點信你哋先？

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