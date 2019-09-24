高普壓哥帥　奪最佳教練獎

國際足協頒獎禮周一晚在意大利米蘭舉行，剛頒發最佳教練獎，結果52歲利物浦德籍主帥高普力壓死敵哥迪奧拿，奪得此獎項。

高普上季率領利物浦奪得歐聯冠軍，但西班牙籍領隊哥迪奧拿帶領曼城贏得英格蘭本土3冠王，兩人於今次頒獎禮繼續鬥得燦爛，最後3強另一人是熱刺阿根廷領隊普捷天奴，大家認為佢只係陪襯。

一向穿着運動服領軍嘅高普，呢晚盛裝出席，全身西裝打條煲呔，得獎後佢話：「冇人估到我會站在這裏，我哋知道哥迪奧拿同普捷天奴何等出色，我亦要向最出色嘅球會利物浦衷心致謝，這個獎絕對唔係我一個人，係屬於大家嘅，我只係一班人嘅代表。」

國際足協頒獎禮將會公布今屆世界足球先生誰屬，雖然頒獎禮在意大利舉行，但身在都靈嘅葡萄牙球王C朗拿度並無到場，意味佢獲獎機會甚微。

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