得分一覽　美斯46分當選

美斯第6度當選世界足球先生，國際足協其後公布候選10位球員得分分布情況，美斯以46分當選，比華基爾雲迪積克及C朗拿度多8分10分，優勢明顯。

美斯在之前歐洲最佳球員選舉不敵VVD，今次反壓對手勝回一仗，同時也打破與宿敵C朗各贏5屆平分天下局面，暫時以6次當選領先對手。

國際足協亦公布美斯本人嘅投票選擇，佢將第1選擇投畀沙迪奧文尼，第2先至係C朗，第3係法蘭基迪莊。

世界足球先生選舉由稱為國際足協年度最佳球員獎，由各國家隊隊長、主帥、傳媒代表及公眾投票，4大群體各佔25%，7月底公布10位候選人，9月初選出最後3強。

本年世界足球先生10強得分情況：

1. 美斯 46 分

2. 華基爾雲迪積克 38 分

3. 基斯坦奴朗拿度 36 分

4. 穆罕默德沙拿 26 分

5. 沙迪奧文尼 23 分

6. 基利安麥巴比 17 分

7. 法蘭基迪莊 16 分

7. 夏薩特 16 分

9. 馬菲斯迪歷特 9 分

10. 哈利卡尼 5 分

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。