【西甲】巴塞半場擊沉潛艇

周二深夜西甲開快車，巴塞隆拿將會主場強戰維拉利爾，繼開咧戰輸給畢爾包，上仗聯賽巴塞再吞敗仗，竟然爆冷不敵新升班的CF格蘭納達。

為免遭爭冠對手進一步抛離，今仗肯定被迫搶攻，可幸巴塞主場出擊夠出色，近兩仗主場面對貝迪斯和華倫西亞，都以5比2大勝對手，可見整體質素依然超班。

況且巴塞近5次與黃色潛水艇交手取4勝1和之餘，其中4次半場就取得領先優勢，後防難言穩陣的維拉利爾，隨時由頭輸到落尾，半場主勝屬好路。

名家：臻贏特

直播表

周三1:00am 西甲 華拉度列 Vs CF格蘭納達

Now 632

周三1:00am 意甲 維羅納 Vs 烏甸尼斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三1:00am 法甲 迪安 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周三2:00am 西甲 貝迪斯 Vs 利雲特

Now 633

周三3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 維拉利爾

Now 632、611

周三3:00am 意甲 布雷西亞 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周三3:00am 法甲 摩納哥 Vs 尼斯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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