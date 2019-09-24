【東體爭議】美斯贏VVD係足球嘅悲哀！

國際足協頒獎禮結果出爐，美斯令人意外第6度成為世界足球先生，結果公布後引嚟球壇極大爭議，大部份球迷都認為利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)更加有資格得獎。

講到美斯係咪實至名歸，英格蘭名將麥臣表示：「唔係！簡直係笑話！對唔住，呢個完全係笑話！美斯只係做番佢每一季做嘅嘢(入波)，並冇任何特別，佢哋甚至入唔到歐聯決賽，呢樣係巴塞隆拿唯一要嘅嘢。得獎者應該係能夠做出特別成就嘅人，VVD就做到，佢帶領利物浦贏歐聯冠軍。」

大批利物浦球迷亦喺網上炮轟：「VVD輸畀美斯，一個喺歐聯同美洲國家盃輸到XX嘅人」、「美斯唔值得贏，佢打劫咗VVD」、「國際足協頒獎禮，一個貪污機構......」「美斯幫巴塞隆拿贏到一個冇競爭嘅聯賽、C朗更加連入圍都唔應該，VVD係唯一值得得獎嘅人」。

事實上，美斯上季除咗拎西甲冠軍之外，最大賣點就係全季瘋狂入51球；VVD就幫利物浦拎到歐聯冠軍、幫荷蘭殺入歐洲國家聯賽決賽，佢嘅作出同表現已經受到全球認可。美斯嘅超高水平個人表現，得獎唔可以話係完全唔合理，但結果無疑係着重球員嘅個人表演，多於球員對團隊嘅貢獻，咁樣係足球嘅悲哀。

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