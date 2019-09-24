【特稿】選票解碼　港隊將帥都撐佢！

世界足球先生嘅計分方法，係由國際足協每個成員國嘅領隊、隊長同媒體分別投票，選出心目中嘅第1(5分)、第2(3分)同第3位(1分)球員，最終選票亦會全部公開，其中香港隊將帥都有將華基爾雲迪積克(VVD)放喺三甲之內，主帥麥柏倫更加將第1名選票畀咗呢位利物浦球星。

今屆三甲巨星本身都係所屬國家隊隊長，美斯將佢第1票畀咗另一利物浦球星沙迪奧文尼，反而VVD三甲不入；C朗亦都將第1位畀咗另一位荷蘭中堅馬菲斯迪歷特，VVD同樣無緣三甲，唔通兩大球王一齊玩杯葛？VVD就大方得多，將第1票送畀大敵美斯，之後先揀兩個「紅軍」隊友沙拿同文尼。

●部份投票情況

‧教練

麥柏倫(香港)●1)華基爾雲迪積克 2)穆罕默德沙拿 3)C朗拿度

納比(中國)●1)C朗拿度 2)夏薩特 3)沙迪奧文尼

修夫基(英格蘭)●1)美斯 2)C朗拿度 3)華基爾雲迪積克

迪甘斯(法國)●1)基利安麥巴比 2)C朗拿度 3)美斯

勒夫(德國)●1)夏薩特 2)基利安麥巴比 3)沙迪奧文尼

‧隊長

黃洋(香港)●1)C朗拿度 2)美斯 3)華基爾雲迪積克

美斯(阿根廷)●1)沙迪奧文尼 2)C朗拿度 3)法蘭基迪莊

C朗拿度(葡萄牙)●1)馬菲斯迪歷特 2)法蘭基迪莊 3)基利安麥巴比

華基爾雲迪積克(荷蘭)●1)美斯 2)穆罕默德沙拿 3)沙迪奧文尼

哈利卡尼(英格蘭)●1)美斯 2)華基爾雲迪積克 3)C朗拿度

蒿俊閔(中國)●1)穆罕默德沙拿 2)美斯 3)華基爾雲迪積克

艾美達(澳門)●1)C朗拿度 2)穆罕默德沙拿 3)美斯

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