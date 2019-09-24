壓倒摩根膺世足小姐　娜賓露續講人權

世界足球先生競爭激烈，最終美斯再次榮膺殊榮，而世界足球小姐同樣鬥得燦爛，美國女足娜賓露力壓隊友雅歷絲摩根及英格蘭的龐絲，成為今屆世界足球小姐。

34歲的娜賓露是今年女足世界盃的主要功臣，協助美國成功捧盃，並射入6球成為陣中神射手，榮獲金球獎及金靴獎。「這個獎項對我來說真的很奇妙，但這不是我個人所得的，這是整個團隊的，我們在世界盃的超卓成績，大家都有目共睹，這是值得驕傲的。」一向敢言的她領獎後的致辭上再次強調反種族歧視及仇視同性戀的問題。

娜賓露曾公開挑戰總統特朗普，世界盃奪冠後拒絕被邀到總統府，另方面她亦向國際足協施壓有關資源的問題，成功將世界盃的獎金爭取雙倍加碼，並認為女足跟男足應該享有同樣待遇。

至於53歲的美國女足主帥艾莉絲就大熱當選為今屆最佳女足教練。

國際足協選出的女足最佳11人如下:

門將：尹雲妮杜（荷蘭）

後衞：龐絲（英格蘭）、蕾娜特（法國）、菲絲查（瑞典）、奧哈娜（美國）

中場：艾美迪亨莉（法國）、艾絲（美國）

攻擊中場：瑪達（巴西）、娜維莉（美國）、娜賓露（美國）

前鋒：雅歷絲摩根（美國）

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