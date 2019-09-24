挑戰沙漠氣候！程小雅要爭上奧運列車

「IAAF世界田徑錦標賽」本月27日將在多哈開鑼，力爭「奔向東奧」入場券的程小雅（Jessica）會出戰女子20公里競走賽，連月來積極備戰的她，無論體能及狀態都準備就緒，惟當地處於沙漠氣候，這成為此行的一大考驗。

距東奧達標只差90秒

踏上奧運舞台一直是程小雅的最大心願，赴笈美國及訓練，加上自律度高，Jessica的成績穩步上揚，距離「目標」可謂近在咫尺。過去一年她屢破港績，2018年12月在香港刷新紀錄後，今年2月在神戶舉行的日本20公里競走錦標賽更寫下1小時32分30秒成績，締造個人最佳成績，將自己保持的香港紀錄推前2分多鐘，這與明年東京奧運達標的時間只相差90秒。

「1小時31分0秒!」是東奧參賽達標時間，32歲的Jessica除要衝擊這道指標之外，也可以靠排名出戰奧運，她表示：「頭60位的選手可以直接入圍東奧，我目前位處第34位。」IAAF國際田聯女子20公里競走世界排名榜，程小雅目前以1,106分並列第34位。

世界田徑賽女子20公里競步賽在多哈時間9月29日晚上（香港時間9月30日凌晨）上演，有定一個時間目標嗎？「因要適應當地氣候及環境，加上比賽是在沙漠進行，未到比賽日也未許預測太多。」今年在匈牙利國際賽拿下亞軍的Jessica表示。多哈位處卡塔爾的海岸，屬沙漠氣候地域；雖然過去50年的9月下旬至10月這些日子，錄得降雨的日數僅有11天，地面溫度約為30度攝氏，但海面水蒸氣會吹至沿海，故多哈的空氣也比較濕潤。世界田徑賽於9月27日至10月6日舉行，全球205個國家及地區逾3,500名田徑精英列陣。

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