香港隊　初選名單「羅梓」「均仔」繼續有份

香港隊33人初選名單中，除「老大哥」黃洋外，還包括羅梓駿和鄭兆均等年青球員。 (資料圖片)

足總周二（24日）下午公布香港代表隊10月10日出戰「2022卡塔爾世界盃暨2023中國亞洲盃聯合外圍賽」第二圈賽事作客對伊拉克，以及10月15日「國際足球友誼賽」主場迎戰馬來西亞的33人初選名單，當中包括多名在港超聯表現出色的本地年青球員，包括羅梓駿、鄭兆均和陳廣豪等均，至於老將基奧雲尼則再次榜上有名。決選名單將於10月6日公布。

港隊33人初選名單如下：

守門員：葉鴻輝(東方龍獅)、梁興傑(香港飛馬)、王振鵬(傑志)、謝德謙(冠忠南區)、

袁皓俊(理文)；

後衞：翟廷峯、馮慶燁、曾錦濤(東方龍獅)、羅素(河北華夏幸福)、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文(傑志)、徐宏傑(梅州客家)、梁諾恆、羅拔圖(富力R&F)；

中場：鍾偉強、李嘉耀、徐德帥、茹子楠(東方龍獅)、陳俊樂(廣州富力)、鄭展龍、黃洋、鞠盈智(傑志)、鄭兆均(理文)、陳肇鈞(冠忠南區)、黃威；

前鋒：艾力士(大連一方)、陳廣豪、夏志明(冠忠南區)、基奧雲尼(富力R&F)、辛祖、孫銘謙(和富大埔)