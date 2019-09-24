注入新血！19歲新星梁嘉顯加盟藍軍

東方龍獅籃球隊再宣布新球員人選，現年19歲的香港隊新晉後衞梁嘉顯落實加盟藍軍，躋身香港首支職業籃球隊行列，憑着其優厚潛質及年輕活力，期望能為球隊注入新力量，而對他而言，能在兩三年間由中學學界球員提升至職業球員層面，寫實地證明了年輕球員「只要肯努力，一定有發展機會的」。

嘉顯現年19歲，身高190厘米，體重76公斤，在高中和大學期間曾分別代表拔萃男書院及香港中文大學。 嘉顯代表黃大仙長風參加了香港籃球總會的乙組賽事，之後跳升加盟甲一球隊標準福建。 他也是香港男子籃球代表隊成員之一，本月出戰了泰國籃球邀請賽，最近還參加了「Hoopbattle 3x3香港站」成為了冠軍盟主。

積極組軍望捲土重來的東方龍獅籃球隊，休季以來先後宣布任命新教練白蘭特，以及羅致三名外援人選，包括荷利菲特、派斯及基爾，球隊將到佛山進行集訓，備戰新一季ABL東南亞職業籃球聯賽，以及來季本地籃球賽事。

「其實一直都有想做職業球員的想法。在東方有機會打ABL賽事，自己會趁開季前好好裝備好自己，期待出去面對不同的對手，把學到的東西應用在本地賽事。」梁嘉顯感激福建教練和球員員們的照顧，期待在東方有新的體驗，「球隊開操兩個星期，自己因為要打泰國籃球總會邀請賽最近才跟上進度。我是隊中年紀最小的球員，會不斷向教練、球員學習。」

他表示加盟東方後將會暫時停學，專注籃球發展:「運動員的路未必行到好長，加上要放棄一個學位，自己都掙扎了一段時間，幸好得到屋企人的支持，會全盡力做到最好。」

梁嘉顯

年齡：19歲

身高：1米91

位置：後衞

曾就讀學校:拔萃男書院、香港中文大學

曾效力球隊:黃大仙長風(乙組),標準福建(甲一)

曾效力國家/代表隊: 香港代表隊

曾獲得獎項 (隊制及國家/代表隊):

籃戰 Hoop Battle 3X3 Champion(2018) (2019)

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