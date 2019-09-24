C朗成為藥引　名嘴同連尼加隔空罵戰

今屆世界足球先生選舉真是話題多多，C朗雖然最終無緣當選，但結果公布不久葡萄牙國家隊官方Twitter彈出一張C朗穿上號球衣的背面相片，兼寫上永遠最佳，擺明力撐；而英格蘭名嘴摩根亦替C朗不值，更與名宿連尼加隔空引起罵戰。

對於今次美斯奪世界足球先生，球圈都有很多不同意見，有人亦替VVD抱不平，而英格蘭名嘴摩根在個人社交網留言：「在2019年有一位球員贏得兩個球會冠軍及一個國家隊賽事冠軍，成為史上首位歐聯獲得100勝及攻入125球的球員，他是現役球員中首位攻入700球，並且是第一個獲得英超、西甲、意甲三大聯賽冠軍的球員。提示：這名球員並不是剛獲世界足球先生的美斯。」

不過，同樣是當今著名主持的球壇名宿連尼加即反駁：「點解不集中喺足球本身呢？C朗係一位極出色嘅球員，但美斯今年嘅各項數據更優秀。佢表現係另一水準，佢今年都贏了兩個冠軍；你啱啱訪問完C朗，唔好因此就話佢好。」

跟住摩根很快就做了回應，「C朗喺世界上最難嘅三大聯賽都贏得聯賽冠軍，並幫助葡萄牙贏歐洲盃，美斯只攞西甲冠軍，並冇喺國家隊大賽奪冠。連尼加，你不如繼續講英國脫歐話題啦！」連尼加又稱：「呢個獎項係頒畀世界最佳球員。你認為對一個球會忠誠會對球員不利？荒謬！」

摩根不服氣再嘲諷連尼加：「係啊係啊，忠誠嘅價值。你對自己效力過嘅五個球會當中，邊間最忠誠？」連尼加即回應：「依家唔係講我，呢樣同樣適用於C朗，但你唔應該用美斯忠於效力一間球會去反對佢。」

其實，好多球迷都對今次結果議論紛紛，當然美斯的球迷就一定滿意啦！

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