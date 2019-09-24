港超聯　富力R＆F遭否決投票權

相關議程在22間出席的球會有5票贊成、16票反對及1票棄權的投票結果下遭否決。 （何彥霆攝）

香港足球總會周二晚（24日）舉行「2019年度第二次會員特別大會」，除了落實與球會有聯繫之董事一職，由傑志體育會榮譽顧問曾王婉琪自動當選，填補貝鈞奇出任主席後的空缺外，亦確認國際足協前進計劃（FIFA Forward Programme）協議目標契約的項目。至於最後一項較具爭議的議程，有關足總董事會建議，富力（香港）足球有限公司成為具有投票權的會員資格，在22間出席的球會有5票贊成、16票反對及1票棄權的投票結果下遭到否決。

大會曾經在表決富力的投票權之前，出現數間球會作出提問。香港飛馬董事陳皓兒則指，目前有多間球會均在申請有投票權的會員資格，並質疑大會為何不同時處理，而足總總幹事袁文川則透露，現階段收到4間球會的申請，其中凱景於6月遞交的申請已提交董事局，並將按指示交予會員委員會的小組作審核，隨後則於8月底及9月則分別收到龍門、理文及太陽國際的申請，而富力則在1月已交出申請，並於5月跟球會代表面談及審核。兼任董事局特別顧問的傑志會長伍健亦就足總章程細則有關收納會員程序的條例作出提問，另外沙田體育會有代表則就富力R&F與廣州富力有機會將來同時出戰亞洲賽事作提問，袁文川則表示未能作答，並指現場有亞洲足協的代表在場觀察，更指對方亦就此事作詢問及索取資料。

足總主席貝鈞奇表示，明白有屬會擔憂會出現富力「重複」的情況，在未釐清現況時，現階段不宜有太多猜測。