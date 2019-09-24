【阿King】進攻凌駕防守　係不變定律

利物浦中堅華基爾雲迪積克(VVD)大熱倒灶，失落世界足球先生殊榮，好多人替佢不值，特別係得主美斯今年表現平平無奇，「循例」捧得個西甲冠軍，咁都可以獲獎，更加令人質疑選舉準則。從最根本問題講起，其實VVD最大落選原因，係輸在佢係一個防守球員。

老實講，球迷睇波，梗係想睇進攻足球、入波，事實上，要贏波就必須入波，呢個係球例，屬於千古不變定律。因此，一直以來進攻球員比防守球員值錢。

人類腦海中，亦好自然認為進攻球員比防守球員犀利，貢獻更加大，類似世界足球先生等個人殊榮選舉之中，進攻球員一定有着數。

國際足協由1991年舉辦世界足球先生選舉以來(包括2010至15年與金球獎合併嘅國際足協金球獎)，總共30屆，只有2屆係由後衞奪得，就係1991年馬圖斯，2006年簡拿華路。馬圖斯1990年幫前西德捧世界盃冠軍，「大簡」2006年亦以隊長身份率領意大利奪得世界盃冠軍。

VVD今次不敵美斯，或者可以歸咎於世俗眼光仍然「睇唔起」後衞，亦可能以後衞來講，捧歐聯冠軍仲未夠，VVD要捧世界盃冠軍，先至可以當選。

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