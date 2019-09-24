巴洛迪利強勢回歸！入波先定攞牌先

意甲周中加開快車，周三(25日)凌晨，布雷西亞主場對祖雲達斯，一大焦點係巴洛迪利闊別意甲3年後回歸，而且第1場比賽就要鬥祖記，立即考驗「巴神」功架，可惜祖記前鋒C朗因傷缺陣，兩位「男神」緣慳一面。

巴洛迪利2015/16年球季被利物浦外借去AC米蘭，但因表現差，A米拒絕買斷佢，之後轉投法甲尼斯，一度翻生，2季聯賽入33球。「巴神」今年1月同尼斯解約，轉投馬賽，但只簽約半年，由於佢又「腦殘」發作，即使為馬賽上陣15場入8球，仍然不獲續約。

巴洛迪利更於季尾被罰停賽4場，即使以自由身加盟布雷西亞，仍然要坐4場跨季波監，今場先至可以復出。一復出就對祖記，以「巴神」嘅大名，唔踢得都嚇得，成為布雷西亞搶分一大本錢。不過以巴洛迪利「無定向」表現，隨時攞牌快過入波。

祖雲達斯球星C朗缺陣世界足球先生頒獎禮，原來並非因為「小器」，而係肌肉受傷，雖然唔算嚴重，但教練沙利仍決定收起佢，肯定無緣今場意甲，布雷西亞有偷雞機會啦。

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