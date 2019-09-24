【獨家】方誠義震撼轉會　滿貫內線增強

七枚聯賽指環，三次銀牌錦標，他說不夠，冠軍永遠不夠。告別永倫的榮耀，穿起滿貫綠色球衣，很多事情改變了，很多事情不會變。「無論去哪，每年目標從一個冠軍起跳。」方誠義露出熟悉的爽朗笑容，不贏不舒服的樣子。

本地聯賽結束接近兩個月，轉會消息仍像頭頂的太陽，燒得滾燙。方誠義二度出走永倫，早已傳得沸沸揚揚，直到塵埃落定，感覺還是不太真實。「很突然對吧？」曾經為了一嘗職業球員的滋味，轉投東方龍獅，闊別兩年演了一齣愛回家，「當初回來，真的沒有想過再走，原來打算就這樣打到退役。」但隨著永倫連續奪季而回，計劃還得趕上球隊方針的變化，「許生（班主許業榮）說，來季實行年輕化。無論去留，只要我開心，他便會支持。」這個球圈不大，藍綠收到風聲邀請加盟，他看準滿貫內線不穩，距離冠軍或者只差那麼一點點。認真考慮過後，終於褪下穿了十二年的黃金戰衣。

彌補冠軍賽經驗

「上個賽季，永倫和滿貫對過六次……」舊帳翻到一半，被方誠義打斷：「輸了四次！」說著哈哈大笑起來，「滿貫很有實力。你想想，傑仔（葉俊傑）打過職業，康（張偉康）和維江（歐陽維江）打過港隊，隨時射進十球八球三分。幾個本土一線球員，再加上Eric（費格遜）。」他嘖嘖兩聲，想起賽季期間，永倫花盡心思還是失掉決賽資格，滿貫因而定格籃壇新的一頁，以0：3不敵南華收穫亞軍。驟看確是壓倒性的差距，其實滿貫輸得不難看，上半場都能咬緊，甚至領先比分。

「可能只差經驗。常規賽、季軍戰贏不贏感覺沒差，但冠軍不同。」夢想從指縫間溜走的感覺，想想就覺得害怕，越怕輸越容易輸，「射手緊張影響發揮，內線信心不足，Eric常常遇到夾擊，包攬得分、籃板，還得帶球到前場，太辛苦了。」維持核心成員，填補原來陣容的漏洞和弱點，整個休賽期，滿貫都忙著補強，先是找來出爐最有價值球員蔡再懃，解決進攻不穩的問題，再來便是內線。說到華人四號位，這些年來，最先想起的還是方誠義。

「我的定位從來不是得分手，但如果你放空我，我就有辦法進球。」他斬釘截鐵地說，帶點老派球員的熱血。哪怕身旁站著泰那，他還是場均獲得雙位數進帳，「提場、策應、防守，我都可以幫忙。卡位搶籃板時，Eric也不用再以一敵三四。」所有技巧，累積成為信心的依據。紅黃藍綠四色爭霸，誰可以衝出重圍？「永倫年輕化，東方兼顧ABL，南華難打一點，但缺少了懃（蔡再懃）。光看人腳，滿貫算是數一數二。」

「只要球隊需要我」

除了充當爭奪冠軍的拼圖，他很自然地扛起指導後輩的責任。「剛進永倫，我只需要搶籃板，跑快攻，但人要進步啊。」他深深吸一口氣，青澀的小子從記憶褪色，早已變成可靠的鎖將，中距離和低位進攻更加成為招牌。「每樣東西都想問，想試，想學，多得豪（潘志豪）和裕（蔡芳裕）耐著性子。那時便想，將來也要這般回饋年輕球員。」一代一代傳承下去的，不僅僅是技術和經驗，心態更是重中之重，「現在太多誘惑了，年輕人喝水、休息都要按兩下電話。換作職業球隊根本沒可能，他們打球什麼都不帶，只帶一個人。」

他反覆呢喃著「要改要改」，「專注集中」，轉眼間，一門心思放在籃球接近二十年。三十五歲，理論上已經到達了球員生涯的尾巴，「或者再打兩三年吧。」他頓了頓，改口說：「只要球隊還需要我，我都會打下去，因為我真的很喜歡籃球。」很理所當然的原因，不過一點不輕巧。訪問結束，他走向下個街角，在下個旅程開始前，繼續恒常的健身，笑著補上一句：「等會回家還要舉仔，累死了。」

場地提供:24/7 Fitness

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