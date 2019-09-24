菁英盃　標準流浪換錯人1分變0分？

「菁英盃」A組揭幕戰周二（24日）假旺角大球場舉行，由標準流浪對東方龍獅。東方雖有慕沙先開紀錄，但流浪亦有巴辛建功，最終雙方踢成1比1平手。不過，標準流浪卻很大機會無分落袋，因下半場74分鐘，該隊以劉智樂入替鍾昇霖後，致場上不足「3名U22球員」違規。

開賽僅6分鐘，東方龍獅便成功打開紀錄，慕沙把握對手解圍失誤抽入，助球隊取得領先優勢。3分鐘後，東方差點再下一城，林嘉緯禁區頂拉弓，僅柱邊出界。流浪並非一味捱打，13分鐘巴辛直射罰球，曾文輝飛身撲出。2分鐘後，東方有茹子楠和林嘉緯先後起腳，惜未能再度射破盧兆崎的十指關。未能增添紀錄之餘，更遭流浪扳平比數，20分鐘巴辛接應傳中頂入，追成1比1。及後雙方互有攻守，32分鐘流浪有謝偉俊傳中，巴辛頭槌攻門被曾文輝接實。7分鐘後，東方亦有馮慶燁趁角球機會衝頂，惜未能命中目標，雙方維持1比1完半場。

換邊後僅3分鐘，流浪差點反超前，巴辛半單刀情況下起腳，惜被曾文輝橫身接實。及後戰況膠着至65分鐘，茹子楠直線送前，播磨浩謙第一時間撞射被盧兆崎及時出迎封阻。75分鐘，馮慶燁先後兩次攻門，惜同樣被盧兆崎拍出。86分鐘，後備上陣的安基斯左路扭過守衞後起腳，惟省中基頓出底線。補時階段，巴辛接應安基斯回傳，推橫抽射惜偏離目標，最終雙方踢成1比1。

然而，標準流浪在74分鐘換走U22球員鍾昇霖後，場上僅得門將盧兆崎和後衞文偉峰兩名U22球員。據菁英盃賽事章則，於每場菁英盃的比賽中任何時間，必須派出不少於3名於1998年1月1日或以後出生的本地青年球員上陣，而標準流浪到77分鐘才換入李鍶泓以填滿最少3名U22球員規例，當中有3分鐘比賽時間屬違規，至於有何處分則需留待足總公布。