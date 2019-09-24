菁英盃　盧兆崎 標準流浪大門靠晒你啦！

不論足總就標準流浪曾派出不足3名U22球員落場的判決如何，周二（24日）舉行的「菁英盃」A組賽事，流浪憑球員出色演出，以1比1逼和東方龍獅。今場初次擔任正選，並作出多次神救的流浪門將盧兆崎，更被總監李輝立（Philip）和教練賴嘉輝點名大讚。

剛剛踏入18歲的盧兆崎，是兩隊球員之中最年輕的一位。「兆崎」今場比賽初段曾因怯場而在踢生球時被對方前鋒截得皮球，但及後漸趨淡定，尾段更作出2次精彩撲救，助流浪守到完場。他對自己初次在頂級聯賽賽場上亮相大感興奮：「之前完全冇諗過，但始終自己第一場，好緊張，你見我一開波都踢失咗球，但之後站穩陣腳後，表現都不過不失，避免到因為失誤而失波。」

剛升讀大專一年級的「兆崎」，曾在太陽國際、晉峰踢青年軍，直至季初才加盟標準流浪。第一年加入球隊，便被總監李輝立和教練團投入信任一票，委以重任充當正選迎戰強敵，「兆崎」為此對他們大表感激：「Philip好錫年青球員，所以都好多謝佢畀機會我。」

此戰之後，流浪將於周六（28日）作客香港飛馬，在富力R&F外借門將姬向爭還未抵步的情況下，盧兆崎是役出色的表現，絕對值得擔任正選。對此，「兆崎」坦言會繼續努力練波，做得好教練團便會看到。