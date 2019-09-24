【東體爭議】高普欽點謝拉特做接班人

利物浦領隊高普剛獲得國際足協頒發最佳教練獎，但紅軍球迷未必笑得出，因為盛傳呢位德國名帥無意續約，甚至可能提早明夏離隊。高普接受傳媒訪問時，透露心目中最佳接任人選，就利紅軍「神奇隊長」謝拉特。

高普話：「邊個會成為利物浦下任領隊，杜格利殊同謝拉特一直獲得好多人支持，其次係我身邊嘅教練，如果利物浦聽日炒我，杜格利殊可能係接手嘅第一人選，但會方都有可能從格拉斯哥流浪請來謝拉特，如果你問邊位應該接替我，我會話係謝拉特，只要我做得到，都會幫助佢。」

高普執教利物浦期間，謝拉特曾於2017年重返紅軍，擔任青年軍教練，兩人有短暫合作過，高普似乎非常欣賞謝老四。

事實上，謝拉特2018年4月執教格拉斯哥流浪之後，成績不俗，今季蘇超排緊第2位，僅落後榜首些路迪3分，可見佢唔止踢波勁，教波都有料。加上謝拉特喺利物浦擁有崇高地位，將來由佢領軍，隨時更勝高普。

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