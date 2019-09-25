【有片】窩利大三角！阿仙奴天才起孖

英格蘭聯賽盃第3圈周二晚開戰，阿仙奴主場5比0大炒諾定咸森林，18歲巴西天才加比爾馬天尼斯梅開二度，當中首開紀錄1球係一個窩利大三角組織，絕對精彩。

阿仙奴今仗以年輕球員掛帥，由奧斯爾及梅斯達菲兩位老大哥領軍，全場攻勢凌厲，對方只得5勝1中，是球隊近期對方射門次數壓制在個位數以內，相當難得。

該窩利大三角入球出現於開賽31分鐘，雷斯尼爾遜中路高波送到右路，哥林張伯斯右腳窩利送入禁區，加比爾馬天尼斯門前頭槌衝頂破網，整個攻勢一氣叮成，皮球在空中急勁飛行，形成一個大三角，球員配合絲絲入扣，對方無可抵檔。

其後阿仙奴連番取得入球，洛賀丁、祖爾韋洛克及雷斯尼爾遜各建一功，最後由加比爾馬天尼斯一腳世界波破網埋齋，兵工廠大勝5比0。

加比爾馬天尼斯今季由巴西登陸歐洲，未加盟先轟動，獲得巴塞、皇馬及祖雲達斯等豪門垂青，最終佢加盟阿仙奴，果然就喺英聯盃大顯身手。

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