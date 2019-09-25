【西甲】皇馬爭連勝得唔得？
2019年09月25日 08:15
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(Getty Images)
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今日賽事焦點係周中西甲快車，皇家馬德里主場迎戰奧沙辛拿。
皇馬上場聯賽擊敗西維爾，暫時排聯賽第2，今場當然希望乘勝追擊爭取贏波，問題係皇馬向來攻強守弱，前邊顧住入波，後防好容易有漏洞，好有娛樂性。
奧沙辛拿暫時未輸過，因此今場無論皇馬讓主或上盤都有風險，不過兩隊近3次交手都開出4球或以上，今場捧中位數3.5球入球大。
名家：邪神
直播表
周四1:00am 西甲 馬略卡 Vs 馬德里體育會
Now 632
周四1:00am 西甲 雷加利斯 Vs 畢爾包
Now 630、631
周四1:00am 意甲 羅馬 Vs 阿特蘭大
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周四1:00am 法甲 比斯特 Vs 里昂
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周四2:00am 西甲 華倫西亞 Vs 基達菲
Now 633
周四3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿
Now 632
周四3:00am 意甲 國際米蘭 Vs 拉素
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周四3:00am 意甲 拿玻里 Vs 卡利亞里
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周四7:00am 美職 紐約城 Vs 阿特蘭大聯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周四9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 洛杉磯銀河
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周四11:00am 美職 聖荷西地震 Vs 費城聯
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
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