【西甲】皇馬爭連勝得唔得？

2019年09月25日 08:15
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    今日賽事焦點係周中西甲快車，皇家馬德里主場迎戰奧沙辛拿。
    皇馬上場聯賽擊敗西維爾，暫時排聯賽第2，今場當然希望乘勝追擊爭取贏波，問題係皇馬向來攻強守弱，前邊顧住入波，後防好容易有漏洞，好有娛樂性。
    奧沙辛拿暫時未輸過，因此今場無論皇馬讓主或上盤都有風險，不過兩隊近3次交手都開出4球或以上，今場捧中位數3.5球入球大。
    名家：邪神
    直播表
    周四1:00am 西甲 馬略卡 Vs 馬德里體育會
    Now 632
    周四1:00am 西甲 雷加利斯 Vs 畢爾包
    Now 630、631
    周四1:00am 意甲 羅馬 Vs 阿特蘭大
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
    周四1:00am 法甲 比斯特 Vs 里昂
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
    周四2:00am 西甲 華倫西亞 Vs 基達菲
    Now 633
    周四3:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 奧沙辛拿
    Now 632
    周四3:00am 意甲 國際米蘭 Vs 拉素
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
    周四3:00am 意甲 拿玻里 Vs 卡利亞里
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
    周四7:00am 美職 紐約城 Vs 阿特蘭大聯
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
    周四9:30am 美職 皇家鹽湖城 Vs 洛杉磯銀河
    無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
    周四11:00am 美職 聖荷西地震 Vs 費城聯
    無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
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