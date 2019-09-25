【賽後解碼】阿仙奴75%防線回歸　有希望！

阿仙奴喺聯賽盃5比0大破英冠諾定咸森林晉級，中前場一眾新星嘅精彩表現，領隊艾美利當然收晒貨，不過更令人興奮嘅係，3位防線主力齊齊復出，右閘比利連、左閘基蘭泰亞尼同中堅洛賀丁都喺長時間養傷後首度上陣，呢3位年輕後衞屬於艾美利心目中嘅正選後防，意味呢75%嘅防線即將重返英超戰線，「兵工廠」嘅黎明終於來到？

英格蘭中堅洛賀丁係艾美利上季上任後，第1個提拔做正選嘅新人，佢季初表現亦完美報答領隊信任。重傷提早收咧前，佢同阿仙奴正經歷各項賽事連續20場不敗強勢，洛賀丁重傷後大大削弱阿仙奴防線穩健度。洛賀丁經歷9個月養傷後，今場正選上陣防守未有太大考驗，但佢亦成功爭取搶鏡機會，當佢接過奧斯爾隊長臂章後，冇幾分鐘就接應角球入波，艾美利季初表示「5大隊長」入面希望有英格蘭球員，如無意外洛賀丁會成為新隊長之一。

至於基蘭泰亞尼同比利連，毫無疑問會係阿仙奴未來一段長時間嘅正選兩閘，季前以2,500萬鎊轉會費來投嘅基蘭泰亞尼，養傷4個月後今場首演踢正選，喺左路頻頻助攻威脅極大；而養傷8個月，今場後備上陣嘅比利連，出道以嚟都以超強助攻同飛快速度見稱，今場上陣唔夠1分鐘就助攻韋洛克攻入球隊第3球。唔好忘記，今場客串閘位嘅哥林張伯斯，再用3次助攻嚟向正選施壓，或者艾美利要諗諗，嚟緊作客曼聯要點樣排條防線啦。

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