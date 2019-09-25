【有片】史上最廢12碼！英乙仔讓賽照贏熱刺

英聯盃第3圈爆出驚天冷門，英乙(第4級別)球會高車士打主場0比0悶和熱刺，最終喺互射12碼以4比3淘汰該支歐聯亞軍！連同第2圈互射12碼淘汰水晶宮，高車士打已經連續踢走2支英超球隊，認真犀利！

熱刺今場雖然一如所料作出輪換，但正選亦有迪利阿里、艾歷迪亞、盧卡斯摩拉同達雲臣山齊士等主力掛帥，下半場更加出埋孫興民、基斯甸艾歷臣同拉美拿3大攻擊手上陣，可惜全場23次攻門都冇斬鑊，要靠互射12碼分勝負。

今場互射12碼期間更出現經典一幕，高車士打前鋒謝雲尼布朗主射第3輪嗰陣突然「球王上身」，大玩「Panenka」射法，但佢嘅chip射軟弱無力到一個點，係熱刺門將加沙寧加跌咗落地後，仲有時間起身單槌將個波打走。高車士打雖然玩讓賽，但熱刺有基斯甸艾歷臣同盧卡斯摩拉宴客，高車士打最終贏4比3晉級。

熱刺領隊普捷天奴賽後承認，球隊依家正陷入低潮，需要時間重建信心，熱刺自今年5月歐聯贏阿積士後，作客賽事仍然未逢一勝。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。