單車仔的夢！呢兩個轆改變他一生

新鴻基地產今年開始冠名贊助Supernova車隊，藉此發掘有潛質的單車運動員，讓他們接受有系統的專業訓練，以助他們加入香港隊，未來參加國際賽為港爭取佳績。其中一位隊員，17歲的石上釗自4年前踏上單車後，他的人生便徹底改變。 撰文：骰仔

Supernova在2016年成立，石上釗便是首屆學員之一，經過一番鍛練後，3年間贏過包括全港公路單車賽少年組冠軍、台東單車邀請賽殿軍等多個大小獎項，而今年開始更得到了體育學院資助，入選香港隊青年軍。不過，莫以為他自小便與單車結緣，原來他的優越潛質是在3年前才開始發掘：「14歲時去親戚屋企先第一次踩單車，點知一踩就出事啦！」

「上釗」坦言，由踏上雙輪一刻便知道，單車便是一生中最愛，他特別喜愛由斜坡衝下來的那份速度感，令他開始專注在這項運動上。甚至不惜在求學階段花課餘時間，在茶餐廳打工，為的便是買一輛屬於自己的單車：「基本上，除咗踩車嘅時間就係返工。4點幾放學6點就返工，返到10點半，半年時間都係咁。有時因為啲麻煩客而氣頂，但為咗部車唯有唔理佢繼續做。」死慳死抵，忍辱負重，終於儲夠9000元購買了一輛單車，他對座駕珍而重之程度，甚至每日將它由4樓的住所搬上搬落，都不希望它受到日曬如淋。

「上釗」對單車的愛，更使他過往平平無奇的生活畫上色彩。他假設如果當初沒有遇上單車，他會如一個普通學生般，每天上學、放學、做功課、睡覺，畢業後隨意找一份工作。但如今的「上釗」明言：「我唔想咁，依家只想喺單車放多啲時間落去。書可以之後讀番，但單車過咗就冇，我想做啲之後唔會後悔嘅嘢。」

「上釗」踩車明志的經歷，確實使人感動。不過，即使眾人皆為他鼓掌，但他還在等待某人的一聲讚賞，她就是「上釗」的母親。「雖然我一直努力咁踩，但佢好似一直都唔支持咁。」他道出時還帶點悲傷。不過，「上釗媽咪」又豈會不為兒子如此堅持做一件事而動容呢？可能只是口硬心軟而已。年輕人，繼續堅持，加油啦！

Supernova車隊3年前成立，是由一班包括袁智浩、曾曉彤等前香港隊成員創辦，旨在發掘有潛質的本地青少年單車手。當初車隊自籌經費，為年青人提供專業訓練，在機緣巧合之下而遇上，熱愛單車運動的新鴻基地產集團執行董事郭基煇先生（Adam）。及後郭先生積極資助車隊，更在今年開始冠名贊助Supernova，郭先生認為年青人專注在單車運動有益身心：「第一，運動過程會令佢哋學到唔同教訓；第二，佢哋可以少啲打機，做一樣有目標嘅事；第三，可以訓練佢哋體能。」除了幫助學員之外，Adam還希望能藉計劃，讓退役單車運動員可以多一個出路，在車隊擔任教練之餘，還有機會在其他行業上發展。

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