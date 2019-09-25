【有片】巴洛迪利更衣室食煙　向沙利致敬

周三(25日)凌晨意甲，布雷西亞主場對祖雲達斯，迎來一位熟悉嘅面孔，就係巴洛迪利。巴神今季加盟布雷西亞，但由於要坐4場跨季波監，今場先至可以復出。可惜巴神腳頭麻麻，既使踢足全場，都無力拯救球隊，最終布雷西亞以1:2不敵祖記。

巴洛迪利2016年離開AC米蘭，今場係佢相隔1228日之後，再次出戰意甲，布雷西亞教練哥連尼畀佢踢足全場，巴神亦好落力，當中有2次主射罰球僅斜出。

布雷西亞可能受「巴神效應」刺激，開波4分鐘就由當拿隆馬打開紀錄，但中堅贊些拿之後擺烏龍，加上祖記中場比真歷入波，布雷西亞由贏變輸。

賽後布雷西亞教練哥連尼仍然大讚巴神表現：「巴洛迪利充滿活力，佢係1位非平凡球員，為球隊帶來好大幫助。」

不過，巴洛迪利賽前被人影到喺更衣室內食煙，莫非想同祖雲達斯「煙鏟」教練沙利睇齊？巴神以前亦試過喺更衣室內食煙，被球會處罰，但依家喺布雷西亞應該冇人敢罰佢。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。