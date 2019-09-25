足球先生投票被消失　躁爆沙拿同埃及割席？

利物浦前鋒穆罕默德沙拿貴為埃及「國寶」，不過近年同埃及足總屢次出現磨擦，之前曾經就肖像權問題出現爭拗，而埃及媒體近期再爆料，指穆罕默德沙拿同埃及足總就世界足球先生投票出有紛爭，有傳「埃及美斯」考慮退出國家隊表達不滿。

國際足協嘅世界足球先生選舉，係由成員國嘅國家隊領隊、隊長以及傳媒代表投票，埃及奧運隊教練加爾比同隊長艾莫哈馬迪，都將第1名票投畀穆罕默德沙拿，不過埃及足總居然並冇向國際足協提交投票，只有埃及記者丹尼爾1張投票提交，諷刺嘅係，丹尼爾將第1名投咗畀沙迪奧文尼，穆罕默德沙拿只排第3位。

穆罕默德沙拿近期將社交網內有關埃及國家隊嘅資訊全部刪除，當地媒體直指呢次係「埃及足球危機」，甚至話佢正考慮退出國家隊，不過呢位利物浦前鋒隨即回應，喺twitter貼出一張有埃及國旗嘅自畫像，語帶相關留言：「無論佢哋想點樣影響我對你(埃及)」同所有人民嘅愛，佢哋都唔會成功......」沙拿所講嘅「佢哋」係邊個？大家就自己領略啦！

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