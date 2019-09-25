又有賽事取消！今次輪到香港隊

香港足球總會周三(25日)傍晚公布，因獲馬來西亞足總於同日來函，表明其代表隊將無法來港參加原定於下月(10月)15日舉行之國際友誼賽，儘管曾嘗試與對方協商，惟最終未能取得成果，無奈將原定友賽取消。

已購買該場比賽門票之人士，將獲包括手續費之全數退款，退款手續及安排將於稍後公布。足總表示就事件對任何人構成之不便致歉。

對於友賽取消，港隊門將葉鴻輝表示失望，他說：「每場香港隊賽事都會好期待，今次取消咗當然會失望。其實之前對伊朗嘅賽事都可以順利舉行，而且氣氛仲好好，依家仲有時間，睇吓有無機會約到第二隊比賽啦！」

至於年青球員羅梓駿就表示可惜，他謂：「當然覺得非常可惜，始終冇咗一場友賽機會去睇吓馬來西亞依家嘅足球水平去到邊度，就好似上次對中華台北咁，睇到佢哋一路進步緊。另外都留意到馬來西亞喺一隊都用咗好多年輕球員，所以本來都希望藉着今次機會去見識吓！」

事實上，近日香港體壇有多個賽事也受到社會局勢不穩而改期，包括早前已宣布延期的保誠香港網球賽及2019香港賽馬會社區盃，而清水灣高爾夫球賽則已決定取消。至於原定於本周末及周日於灣仔運動場舉行之「ASICS 香港青少年分齡田徑錦標賽」，主辦單位香港業餘田徑總會亦宣布，賽事將不會舉行。聲明中指出，「鑑於有團體於9月28日及9月29日一連兩日計劃於港島區一帶舉辦遊行集會，預計當日一帶之路面及公共交通將會受到影響，為保障運動員、教練、工作人員等之安全，ASICS 香港青少年分齡田徑錦標賽將不會舉行。」