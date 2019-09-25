英意德齊組35歲傳奇隊　經典回憶超期待

大件事！超正超期待呀！根據英國傳媒報道，英格蘭足總近日收到德國足總邀請，籌組各自嘅35歲傳奇代表隊，相互對壘。連同嚟緊下月7日會同德國傳奇隊交手嘅意大利傳奇隊，話唔定將來有個Ｏ35歐國盃大師賽都唔定呀！

德意傳奇下月交手，主要目的係為籌一筆錢，去幫助一啲退役後陷入艱難生活嘅球員，而據聞一旦今次義賽搞得成功，兩國足總唔排除將來會搞更多同類型賽事。至於今次義賽嘅成員名單，意大利傳奇堅係星光熠熠，事關陣內大部份都係2006世盃冠軍成員，包括派路、托迪、加度素、森保達同隊長簡拿華路等，呢支意大利傳奇隊原來更得到意國足總全力支持，包括提供埋教練團、體能教練同軍醫等添！

德國傳奇一面，「金色轟炸機」奇連士文、巴治禾、畢圖特、希瑪、波歷克、芬寧斯同路禾尼等，陣容一樣星味兼戰鬥力十足。不過，搞笑嘅係，英國傳媒普遍認為，一旦成立一支三獅傳奇Ｏ35代表隊，佢哋班退役球星大都身材走晒樣，未必可以好似德意代表咁有戰鬥力喎。

事實上，依家傳奇隊基本要求係年滿35歲同已退役，仲有係至少代表國家隊一次。睇番今個月嘅高柏尼紀念賽，前曼聯球星卡域克同史高斯都仲有勁高戰鬥力，已被視為英格蘭傳奇嘅骨幹核心，甚至有曼聯球迷期望二人可以復出英超打救「紅魔鬼」。至於其餘人選，大家又有咩諗法？只係傳媒就點名話加利佬同加歷查都唔好預，皆因佢哋當日踢表演賽都好唔掂囉！

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