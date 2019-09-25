球隊永遠首位 馬高斯繼續享受快樂足球

港超香港飛馬今季引入了不少新球員，相比起其他需要在新東家爭取表現的戰將，馬高斯（Marcos）上季已在球場上證明自己實力，這位視團隊精神大於一切的西班牙防中，誓言要複製去季出色的表現，今季為球隊力爭佳績。

■圖/文：何彥霆

上季在前隊友柏保路介紹下，馬高斯決定從挪威球會哥維克利恩加盟夢想FC，無論生活節奏抑或球場上的比賽節奏，香港跟挪威可說兩個極端，但他仍樂意接受新挑戰。

馬高斯坦言享受不同地方的文化體驗︰「我來香港之前，雖然沒有留意這裏的足球聯賽，但都聽過丹尼及佐迪等名字，當我得到這個機會，跟家人商量後便決定過來一試。之前曾在瑞典、挪威等地落過班，都希望在亞洲有新嘗試。雖然這裏跟西班牙及挪威的天氣完全不同，尤其是炎熱天氣與濕度，但我喜歡在不同地方的聯賽作賽，挪威聯賽講求很大程度的跑動，節奏亦較快，港超就有較多技術型球員，並主張控球在腳，我慶幸自己能夠適應這兩種足球風格。雖然香港生活節奏急促，跟西班牙相反，但我喜歡這裏，也正在為我的兒子們安排入學。」

馬高斯來港首季就憑出色表現，賺得外界甚至是同行的認同，對於上季的「足球明星選舉」未能當選最佳11人，不少人都替他不值。不過Marcos則一笑置之，並強調享受「快樂足球」的重要性。馬高斯表示︰「我不會想太多個人榮譽，上季頒獎禮前接受過不少訪問，我也提及過無論得獎與否，我都樂意接受選舉結果。始終最重要是能夠享受足球帶來的喜悅，就算一個前鋒一季要射入11球也不容易，所以今季要加倍努力保持這個紀錄。當然，上季在夢想FC的戰術容許我助攻助守，場上自由度大增亦是造就這麼多入球的原因。」

談到新東家香港飛馬，Marcos同樣將球隊放在第一位︰「今季我首場聯賽便開齋，但說到尾球隊最終於該仗落敗了，我的入球也變得沒有意義，所以球隊贏波才是最重要。銀牌賽對愉園，儘管自己後備上陣，但最終球隊順利晉級，這才是一支強心針。」

●Marcos踢賀歲盃：難忘隊友多過費托

兒時曾視球王施丹為偶像的馬高斯（Marcos）年初參與賀歲盃，得以在同鄉費蘭度托利斯（右圖左）掛靴前與他同場較技。然而，對Marcos來說意義更重大的，反而是跟一班來自不同球隊的球員操練幾日一拍即合所帶來的成就感。

Marcos說︰「當然很高興可以跟費托交手，並與他在賽前聚餐上閒談過，不過我印象更為深刻的，反而是一班未合作過的球員，短短幾日時間可以團結起來，最後幾乎擊敗實力較強的日職對手，這些感受對我而言更為重要。」

【馬高斯檔案】

全名︰Marcos Gondra Krug

出生日期︰1987年1月1日

身高︰1米87 體重︰80公斤

曾效力球隊︰艾拉維斯B、洛奎城、阿穆里奧、波圖加萊特、聖特魯斯、西里安斯卡、巴爾馬塞達、莫斯、羅科斯、索拉迪卡波里祖托、哥維克利恩、夢想FC

現效力球隊︰香港飛馬

位置︰防守中場

球衣號碼︰8