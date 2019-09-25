撐紐亞做德國正選　拜仁離譜到盡

德國國家隊首席門神之爭，近年愈來愈激烈，效力拜仁慕尼黑嘅名將紐亞仍然係領隊勒夫首選，至於效力巴塞隆拿嘅達史特根，則獲唔少球圈中人力撐。近日兩名門將更隔空開腔過招，充滿火藥味！不過，今日拜仁會長漢尼斯突然發功，竟然公開威脅德國足總，一旦紐亞失去國家隊正選之位，唔排除會叫齊全隊拜仁國家罷踢，咁樣講係咪過份咗啲呀？

漢尼斯認為勒夫同德國足總未有開口撐紐亞係絕對唔啱：「我哋係唔會接受正選之位有任何改變。一旦出現呢個情況，我哋全部國腳唔排除會杯葛國家隊。」拜仁現時除紐亞外，包括守將歷卡斯蘇尼、中場甘美治、哥列斯卡同前鋒基拿比都係國腳之一，如果佢哋全部玩杯葛，「日耳曼兵團」都幾大鑊。

講番達史特根，雖然勒夫之前承諾今年會畀佢更多上陣機會，但查實佢成年先代表德國踢得一場，仲要只係3月份對塞爾維亞場友誼賽踢得半場45分鐘咋，咪仲係紐亞玩晒！值得一提，拜仁一旦真係玩杯葛，根據國際足協條例，可能會面臨處分。

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