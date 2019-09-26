知唔知醜呀？普巴咁樣威脅曼聯

今個夏天扭計轉會不成，兼夾開季以來表現麻麻嘅曼聯中場保羅普巴，根據西班牙媒體Diario Madridista報道，話佢經理人已經正式同曼聯展開談判，要求加薪，仲要係一加加到去到60萬鎊周薪，成為「紅魔鬼」球員之冠。報道仲話，普巴經理人威脅如果曼聯唔答應佢哋要求，就會離隊他投去皇馬，真係知唔知醜呀？

根據報道，普巴依家喺曼聯收緊29萬鎊周薪，喺「紅魔鬼」陣中都唔係頂薪，早前同曼聯續約嘅門將迪基亞，就將會收取37.5萬鎊周薪。對於呢個情況，普巴依家就想提升人工去到60萬鎊周薪，相較已經離隊嘅阿歷斯山齊士當日嘅50萬鎊周薪都仲高，即係年薪會去到3,500萬歐元，成為曼聯史上最貴人工球員。

至於曼聯一旦唔應承，普巴就可能會過檔皇馬，查實今夏「銀河艦隊」主帥施丹一直都想簽呢個法國同胞，依家普巴再加力爭取，話唔定出年夏天真係過得成呀！

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