食胡腳受傷　美斯休息5至10日

球王美斯呢個禮拜真係忙，周一晚當選世界足球先生，佢全家去咗米蘭攞獎同接受訪問，周二晚就喺西甲巴塞隆拿正選上陣對維拉利爾，仲交出一個助攻，結果半場受傷離場，經巴塞醫療團隊證實，佢食胡左腳肌肉受傷，要抖5至10日。

32歲嘅美斯今夏踢完美洲國家盃，返到巴塞復操時受傷，結果休息咗73日先喺上周歐聯作客多蒙特復出，點知唔夠一個禮拜，佢又因受休息，巴塞官方宣布：「美斯左腿內收肌拉傷，將會缺陣一段時間，休息幾耐按佢恢復進度而定。」

巴塞一向有美斯倚賴症，今季季初美斯缺陣，巴塞戰績下滑，就連上場對維拉利爾都係咁，上半場美斯在陣，巴塞開賽15分鐘就入兩球，但當美斯踢到30分鐘開始不適，巴塞就全隊慢晒，下半場美斯換出後，全隊波喺度遊魂至完場，嚟緊美斯又要休息，各位巴塞捧場客又要小心喇。

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