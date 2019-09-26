6戰14分！皇馬兩天才破網登榜首

西甲快車周三晚繼續進行，皇家馬德里主場迎戰奧沙辛拿，憑巴西兩名天才各建一功，以2比0贏波全取3分，同晚原榜首畢爾包賽和雷加利斯，令皇馬6戰得14分登上聯賽榜首，軍心大振！

皇馬今場輪換大批主力，但仍控制大局，最難得係連續兩場無失波，屬於好現象，而兩位巴西天才嘅入球都係靚波，上半場36分鐘，19歲天才雲尼斯奧斯祖利亞接應卻奧斯傳送，推至禁區頂勁射，對方伸腳一檔令皮球呈拋物線曲墜入網，皇馬領先1比0。

下半場58分鐘盧卡祖域送球入網，可惜翻睇VAR後判定越位在先食詐胡，該塞爾維亞射手未能開齋；72分鐘，18歲巴西天才洛迪高高斯後備上陣僅兩分即入波，佢喺左路接應卡斯米路傳送後，在左路殺入禁區，再推大位右腳射遠柱入網，動作連貫冇瑕疵，為皇馬鎖定2比0勝局。

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