【有片】93秒！皇馬天才創大哨後入球紀錄

皇家馬德里今次西甲快車收穫豐富，見證兩大巴西天才取得入球，其中攻入第2球嘅洛迪高高斯，後備上陣第1次掂波就入波，前後夾埋僅花93秒，成為繼02年「大哨」朗拿度首次上陣62秒入波之後，首仗入波第2快嘅天才前鋒！

施丹今仗調動位換位，上半場世界波開紀錄嘅19歲天才雲尼斯奧斯祖利亞，於下半場70分鐘被調離陣，18歲小將洛迪高高斯入替，上陣未幾，卡斯米路分波去左路，洛迪高高斯盤球，速度甚快殺入禁區，再推順大位起右腳射遠柱地波死角入網，為皇馬鎖定2比0勝局。

《OPTA》統計，洛迪高高斯由入替到入波，過程只有93秒，而皇馬歷史紀錄由「大哨」朗拿度保持，佢喺02年加盟皇馬後首次上陣，僅62秒取得入球，洛迪高高斯不但無比接近「大師兄」紀錄，佢係2001年出世球員，亦係皇馬陣中首位「01後」入波球員。

洛迪高高斯來歐洲前效力於巴甲山度士，外號「新尼馬」，現為巴西青年軍及奧運隊成員，與雲尼斯奧斯祖利亞一起為施丹重點栽培球員。

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